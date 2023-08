Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Westviertel, Altendorfer Straße, 26.08.2023, 09:37 Uhr (ots)

Heute Morgen, am 26.08.2023, wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Ruhrbahn AG und einem PKW alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte befand sich der 67- jährige Fahrer bereits bewusstlos neben seinem SUV. Er war nicht eingeklemmt und war bereits durch anwesende Ersthelfer aus seinem Fahrzeug befreit worden. Umgehend wurden durch den Rettungsdienst Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Der Patient schwebt in Lebensgefahr. In der Straßenbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 50 Fahrgäste, von denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Führer der Straßenbahn wurde durch Einsatzkräfte betreut, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstütze die Rettungsmaßnahmen.

Durch den Unfall wurde die Straßenbahn so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Die Feuerwehr unterstützte die Ruhrbahn AG beim Eingleisen, sodass die Bahn ins Depot geschoben werden konnte.

Die Altendorfer Straße wurde für die Dauer des Einsatzes in Höhe Berthold-Beitz-Boulevard in Fahrtrichtung Westen gesperrt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist zurzeit noch unklar. Vermutlich hatte der Fahrer des SUV vor dem Aufprall einen medizinischen Notfall erlitten.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug, zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund zwei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell