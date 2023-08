Feuerwehr Essen

FW-E: Lichtbogen bei Rangierunfall mit Gabelstapler - keine Verletzten

Essen-Nordviertel, RWE-Platz, 17.08.2022, 14:13 Uhr (ots)

Heute, am 17.08.2023, wurde die Feuerwehr Essen zu einem brennenden Teleskopstapler in das Essener-Nordviertel alarmiert. Dort war auf einem Firmengelände bei Rangierbewegungen ein Teleskopstapler mit seinen Gabelzinken an einen Elektro-Trafo gekommen. Dabei kam es zu einem Lichtbogenüberschlag, wodurch die Baumaschine an einem Reifen in Brand geraten war. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand mit einem CO2- Löscher schnell ablöschen. Durch den Unfall kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall in Teilen des Stadtgebietes. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz. (CS)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell