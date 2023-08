Feuerwehr Essen

FW-E: Verpuffung auf Kajütboot - eine Person schwer verletzt

Essen-Kettwig, Promenadenweg, 16.08.2023, 19:30 Uhr (ots)

Bereits gestern (16.08.2023) wurde die Feuerwehr Essen in den Stadtteil Kettwig zu einem brennenden Sportboot alarmiert. Die ersten Kräfte trafen auf den 59-jährigen Besitzer des Bootes, der sich Verbrennungen im Gesicht und an den Armen zugezogen hatte. Er gab an, dass es bei Reinigungsarbeiten zu einer Verpuffung auf seinem Boot gekommen war. Im Anschluss hatte er das Boot, das an einem Anleger des Sportbootvereins festgemacht war, umgehend verlassen. Er wurde von einem Notarzt medizinisch versorgt und im Anschluss mit Verbrennungen und einem Inhalationstrauma in eine Spezialklinik transportiert. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Ablöschen von wenigen Glutnestern auf dem Sportboot. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kettwig für rund eine Stunde im Einsatz.(CR)

