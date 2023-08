Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte - PKW landet nach Aufprall auf dem Dach

Essen-Westviertel, Thyssenkrupp Allee, 04.08.2023, 23:39 Uhr (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall im Essener Westviertel alarmiert. Die ersten Kräfte sahen einen massiv beschädigten Audi, der mit der Fahrerseite vor einen Baum geprallt war. Ein zweites Fahrzeug, ein Mini, lag abseits der Fahrbahn auf dem Dach auf einer Wiese. Zusätzlich befand sich eine Vielzahl an Personen an der Einsatzstelle. Glücklicherweise hatten die beiden männlichen Insassen aus dem Audi sowie die beiden weiblichen Insassen aus dem Mini die Unfallfahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Auch nach der Erkundung des Umfeldes mit einer Wärmebildkamera konnten keine weiteren beteiligten Personen gefunden werden. Alle Betroffenen wurden von einem Notarzt sowie den Notfallsanitätern versorgt. Im Anschluss wurden die beiden Patientinnen aus dem Mini mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beiden Insassen aus dem Audi blieben nach notärztlicher Behandlung vor Ort. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und unterstütze die Polizei bei der Unfallaufnahme. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug, drei Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund zwei Stunden im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell