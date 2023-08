Feuerwehr Essen

FW-E: Einsatzreiche Stunden - Feuerwehr Essen rückt in 18 Stunden zu 24 Brand- und technischen Hilfeleistungen aus - zwei Personen bei Küchenbrand leicht verletzt

Essen, Stadtgebiet, 24.08.2023 - 25.08.2023, 07:00 Uhr (ots)

Unruhig waren die vergangenen Stunden bei der Feuerwehr Essen. Die Löschfahrzeuge der Essener Feuerwehr wurden in den letzten 18 Stunden zu insgesamt 24 Einsätzen alarmiert. Bereits gestern (24.08.2023) musste der Löschzug um 13.20 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder zur Krayer Straße ausrücken. Beim Eintreffen war das Piepsen von einem Rauchmelder im vierten Obergeschoss deutlich zu hören. Nach umfangreicher Erkundung hatte der Melder aber ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Um 14:58 Uhr rückte die Feuerwehr mit zwei Löschzügen zur Hindenburgstraße aus. Hier wurde eine Rauchentwicklung in einem Treppenraum eines Parkhauses gemeldet. Geringe Mengen Abfall brannten hinter einer Rigipswand. Der Brand wurde mit einem Kleinlöschgerät bekämpft und der Treppenraum belüftet. Gegen 16:16 Uhr wurde der Leitstelle ein beißender Geruch im EKZ-Limbecker Platz gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und Sonderfahrzeugen aus. Nach umfangreicher Kontrolle und Messungen handelte es sich vermutlich um Aceton Geruch, wie man ihn aus einem Nagelstudio kennt. Es bestand keine Gefahr. Um 18:08 Uhr alarmierte die Leitstelle ein Löschfahrzeug zur Gelsenkirchener Straße. Hier brannten geringe Mengen Unrat auf einem Sportplatz. Der Brand konnte mit einem Kleinlöschgerät schnell bekämpft werden. Um 18.27 Uhr wurde der Leitstelle eine Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle an der Krablerstraße gemeldet. Zwei Löschzüge wurden alarmiert, mussten aber nicht tätig werden. In einer der Hallen wurde Müll verbrannt, der durch den Eigentümer selbst gelöscht wurde. Um 20.28 Uhr rückte ein Löschzug in die Straße "An der Reichsbank" aus. Hier hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Grund für die Auslösung konnte nicht gefunden werden. Ein weiterer Brandmelder lief um 20:42 Uhr im Studentenwohnheim in der Veledastraße ein. Auch hier hatte der Melder ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Nur einige Minuten später, um 21:00 Uhr rückte ein Löschzug zur Straße "Am Tüv" in Essen Kray aus. Auch hier hatte eine Brandmeldeanlage ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Um 22:17 Uhr wurde der Feuerwehr eine brennende Küche in einem Mehrfamilienhaus im Holdenweg gemeldet. Bereits vor dem Eintreffen der ersten Kräfte der nur unweit entfernten Wache 2 (Borbeck) hatten die Mieter den Brand selbst gelöscht. Die Bewohnerin und der Bewohner mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden. Beim Versuch, seine Katze aus der Wohnung zu retten, zog sich der Mieter zusätzlich zahlreiche Biss- und Schnittverletzungen zu. Die Katze verblieb in der Wohnung und wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr rückte im genannten Zeitraum ebenfalls zu verletzten Tieren, hilflosen Personen hinter verschlossenen Türen und Ölspuren aus. Im selben Zeitraum war der Rettungsdienst der Stadt Essen auch stark frequentiert. So mussten Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge zu insgesamt 159 Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. (CR)

