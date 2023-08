Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Fluchtweg für Mutter und Kind durch Brandrauch abgeschnitten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Steele, Lohmühlental, 28.08.2023, 17:58 Uhr (ots)

Mehrere Notrufe liefen am frühen Abend in der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein und berichteten von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Es sollten Kindergeschrei und Hilferufe zu hören sein. Die ersten Kräfte vor Ort erkannten, dass der Treppenraum und damit auch der Fluchtweg für die Bewohnerinnen und Bewohner bereits mit schwarzem Brandrauch gefüllt war. Auf der Rückseite drang ebenfalls schwarzer Rauch aus allen Fenstern im Treppenraum sowie aus einem Kellerabgang. Im zweiten Obergeschoss machte sich eine Mutter mit Ihrem Kleinkind bemerkbar. Umgehend wurden eine Menschenrettung und eine Brandbekämpfung mit mehreren Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Bis auf die Mieterin mit ihrem Kleinkind im zweiten Obergeschoss hatten alle Bewohner*innen das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen oder waren nicht zu Hause. Da die Wohnung sicher war und auch kein Brandrauch eingedrungen war, betreute ein Trupp der Feuerwehr die Dame mit ihrem Kind in der Wohnung. Zeitgleich wurden alle anderen Wohnungen durch weitere Trupps kontrolliert. Der Brand im Keller konnte schnell gefunden und mit einem handgeführten Strahlrohr abgelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Mieterin sowie das Kind wurden anschließend noch vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell