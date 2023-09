Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verlauf des Oldenburger Stadtfestes - 2. Veranstaltungstag++

Oldenburg (ots)

Auch am 2. Veranstaltungstag des Stadtfestes strömten laut Veranstalter mehr als 100.000 Besucher/innen in die Innenstadt von Oldenburg und genossen das breite Angebot an Unterhaltung, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. Der weitaus größte Teil der Besucherinnen und Besucher feierte bei trockenem Wetter ausgelassen und friedlich. Durch die Präsenz der Polizeikräfte konnten Streitigkeiten und Auseinandersetzungen vielfach im Ansatz verhindert werden. Nach Ende der Musikveranstaltungen und des Ausschanks gingen die meisten Gäste gegen 2:30 Uhr nach Hause.

Insgesamt registrierte die Polizei im Verlauf des Abends 16 veranstaltungstypische Straftaten, darunter zwölf Körperverletzungsdelikte, drei Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte und ein Diebstahl einer Handtasche.

Zu einer größeren Schlägerei mit mindestens 10 Beteiligten kam es um 21:50 Uhr vor und in einem Imbissgeschäft in der Langen Straße. Durch das schnelle Eingreifen starker Polizeikräfte konnte die Auseinandersetzung, bei der auch Tische und Stühle als Schlagmittel eingesetzt wurden, zügig beendet werden. Bei der Schlägerei wurden sechs Personen verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Zwei von ihnen wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Gegen die Aggressoren wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Um weitere Straftaten zu unterbinden, wurden zwei Täter dem Polizeigewahrsam zugeführt und vier Platzverweise erteilt.

Von der gemeinsamen Jugendstreife der Stadt Oldenburg und der Polizei wurden 60 Minderjährige alkoholisiert angetroffen, davon waren fünf Jugendliche nicht mehr wegefähig und mussten von ihren Eltern abgeholt oder nach Hause gebracht werden.

Auf dem Innenstadtring wurden anlassbezogen Alkohol- und Drogenkontrollen durch Einsatzkräfte durchgeführt. Es wurden zahlreiche Fahrzeugführer überprüft, erfreulicherweise wurde bei keiner Kontrolle Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt.

