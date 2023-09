Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten Personen+++

Oldenburg (ots)

Am 01.09.2023, gegen 16:15 Uhr, kommt es in Bad Zwischenahn/OT Ekern auf der Edewechter Straße, Abzweig Ekenermoorstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 22-jähriger Edewechter befährt mit seinem Smart die Edewechter Straße aus Bad Zwischenahn kommend in Richtung Edewecht. Er beabsichtigt nach links in die Ekenermoorstraße abzubiegen, muss jedoch verkehrsbedingt warten. Der dahinter fahrende, ebenfalls 22-jährige Bad Zwischenahner, erkennt die Verkehrssituation aus bislang ungeklärte Ursache nicht und setzt zum Überholen an. Dabei übersieht er eine 42-jährige entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin aus der Gemeinde Edewecht. Als der Überholende diese nun erkennt, lenkt er zurück auf seinen Fahrstreifen, kollidiert zunächst mit dem Fahrzeugheck des Smart und prallt dann frontal in die entgegenkommende Edewechterin.

Während der Fahrer des Smart leichtverletzt wird, erleiden die anderen Fahrzeugführer schwere Verletzungen. Sie werden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die drei beteiligten Pkw sind aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten Abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell