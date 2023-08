Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerer Raub im Eßkamp - 18-jähriger Tatverdächtiger ermittelt +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Nähe einer Schule am Eßkamp zu einem schweren Raub, im Rahmen ihrer Ermittlungen konnten die Beamten den Tatverdächtigen festnehmen und weitere Taten aufklären.

Nach den bisherigen Ermittlungen traf sich in den Abendstunden des 29.08.2023 das 19-jährige Opfer mit weiteren Personen bei sich zu Hause. Nachdem zuerst einige Zeit zusammen verbracht wurde, ging anschließend das Opfer zusammen mit dem 18-jährigem Tatverdächtigen auf den Pausenhof einer Schule am Eßkamp.

Bereits auf dem Weg zum Schulhof nahm der 18-Jährige dem Opfer dessen Handy ab und forderte schließlich unter der Androhung von Gewalt und des Einsatzes von Pfefferspray die Herausgabe der PIN. Dieses verweigerte der 19-Jährige und konnte schließlich, in einem günstigen Moment, das Handy wieder an sich reißen und wegrennen.

Bei der Flucht stürzte der junge Mann jedoch und konnte von dem Tatverdächtigen eingeholt werden. Dieser versetzte dem am Boden liegendem Opfer mehrere Schläge und Tritte und nahm, nachdem das Opfer sich nicht mehr wehren konnte, das Handy wieder an sich. Anschließend stieg der Tatverdächtige auf einen Roller und flüchtete in Richtung Nadorster Straße. Das Opfer verständigte umgehend die Polizei und konnte den Beamten den Namen des Flüchtigen nennen. Durch den Angriff wurde der 19-Jährige im Gesicht leicht verletzt.

Umgehend wurde durch die Polizei die Fahndung nach dem Tatverdächtigem aufgenommen, dieser konnte schließlich an der Wohnanschrift seiner Eltern in Oldenburg angetroffen werden. In seinem Zimmer wurden durch die Polizei neben dem Handy des Opfers noch weitere Mobiltelefone aufgefunden, deren Herkunft unklar ist und die aktuell noch geprüft wird.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten im Nahbereich der elterlichen Wohnung den Roller auffinden, mit denen der Tatverdächtige geflohen war. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller mit zuvor gestohlenen Kennzeichen versehen war. Zudem ergab eine Überprüfung der Fahrgestellnummer, dass der Tatverdächtige das Fahrzeug zwei Tage zuvor durch einen räuberischen Diebstahl erlangt hatte. Wie die 19-jährige Halterin des Rollers bereits am Montagnachmittag der Polizei meldete, hatte der 18-Jährige nach Streitigkeiten mit der Geschädigten dieser mit einem Hammer Gewalt angedroht und anschließend deren Roller geraubt. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt.

Auf der Dienststelle wurde dem Tatverdächtigem schließlich eine Blutprobe entnommen, da dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem konnte der Mann keine Fahrerlaubnis für den Roller vorweisen.

Die Polizei leitete daher mehrere Strafverfahren unter anderem wegen schweren Raubes, räuberischen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichendiebstahls ein.

Der 18-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und wurde heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell