Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Augustfehn : Verkehrsunfall mit 4 verletzten Unfallbeteiligten ++

Oldenburg (ots)

Am 28.08.2023 befuhr gegen 14:00 Uhr ein 24jähriger aus Vrees mit seinem PKW die Saterlandstraße in Augustfehn in Fahrtrichtung Nordloh. Ihm folgten zu diesem Zeitpunkt 2 weitere PKW. Kurz vor Erreichen der Einmündung nach links in die Turmstraße setzte der 24jährige den Blinker links und verringerte seine Geschwindigkeit. Während der hinter ihm fahrende PKW ebenfalls die Geschwindigkeit reduzierte, scherte der dahinter fahrende 37jährige Fahrzeugführer aus Friesoythe mit seinem PKW zum Überholen aus. Nach dem Überholen des vor ihm fahrenden PKW kollidierte er anschließend mit dem nach links abbiegenden PKW des 24jährigen aus Vrees. Der 37jährige Friesoyther wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Weiterhin zogen sich der 24jährige aus Vrees sowie 2 im überholenden PKW befindliche Kinder (4 und Jahre alt) leichte Verletzungen zu. Sämtliche verletzten Fahrzeuginsassen wurden per RTW in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Aufgrund von Bergungsarbeiten und einer Fahrbahnreinigung wegen ausfließenden Betriebsstoffen blieb die Saterlandstraße bis 16 Uhr voll gesperrt. Zeugenhinweise werden bei der Polizei Westerstede unter 04488/833-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell