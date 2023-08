Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Wochenende in der Gotenstraße in Oldenburg.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge drangen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagfrüh in ein Einfamilienhaus ein. Hierzu kletterten sie auf den Balkon des Gebäudes und schlugen eine Scheibe ein.

Anschließend wurden die Räume des Hauses durchsucht und ein kleiner Tresor entwendet. Die Polizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441 - 74904115 zu melden. (1111277)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell