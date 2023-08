POL-OL: ++30. Oldenburger Bärentriathlon in Bad Zwischenahn++

Oldenburg (ots) - ++Räuberischer Diebstahl++ Am Samstag, 26.08.2023, gegen 19:54 Uhr, kommt es durch den 24jährigen Beschuldigten zunächst zu einem Ladendiebstahl von Alkoholika in einem Supermarkt an der Alexanderstraße in Oldenburg. Vor dem Markt wird der Beschuldigte zunächst durch einen Mitarbeiter des ...

