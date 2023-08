Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Räuberischer Diebstahl++Räuberischer Fahrraddiebstahl/Widerstand++Zwei Einbrüche in Pkw++

Oldenburg (ots)

++Räuberischer Diebstahl++ Am Samstag, 26.08.2023, gegen 19:54 Uhr, kommt es durch den 24jährigen Beschuldigten zunächst zu einem Ladendiebstahl von Alkoholika in einem Supermarkt an der Alexanderstraße in Oldenburg. Vor dem Markt wird der Beschuldigte zunächst durch einen Mitarbeiter des Marktes festgehalten und die Polizei wird verständigt. Bei Eintreffen der ersten eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung kann beobachtet werden, wie der Beschuldigte sich losreißt, den Mitarbeiter wegschubst und fußläufig flüchtet. Die eingesetzten Polizisten nehmen die Verfolgung auf und können den Beschuldigten kurz darauf stellen. Bei dem Beschuldigten wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,55 Promille festgestellt. Nach Personalienfeststellung, Einleitung eines Strafverfahrens und Abnahme des Diebesgutes wird der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

++Räuberischer Fahrraddiebstahl/Widerstand++ Am 26.08.2023, gegen 17:50 Uhr, entwendet der 29jährige Beschuldigte zunächst ein Fahrrad in der Elsässer Straße in Oldenburg. Hierbei wird er jedoch durch den Eigentümer des Fahrrades beobachtet, der ihm das Fahrrad wieder abnehmen kann. Hiervon unbeirrt entwendet der Beschuldigte ein paar Meter weiter erneut ein Fahrrad. Zeugen beobachten das Geschehen, versuchen ihn daran zu hindern, was misslingt. Ein Zeuge stellt sich dem Beschuldigten auf dem Fahrrad noch in den Weg und springt im letzten Moment zur Seite, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 42jähriger Polizeibeamter der Polizei Oldenburg, der gerade auf dem Weg in den Feierabend ist, wird auf die Situation aufmerksam, gibt sich als Polizeibeamter zu erkennen und kann den Beschuldigten unter Widerstand festhalten und bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung am Boden fixieren. Zur Verhinderung weiterer Straftaten hat der Beschuldigte auf richterliche Anordnung die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei Oldenburg verbracht.

++Zwei Einbrüche in Pkw++ Im Stadtgebiet von Oldenburg sind erneut zwei Pkw aufgebrochen worden. Am Samstag, 26.08.2023, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Pkw an der Friesenstraße in 26121 Oldenburg eingeschlagen und auf die gleiche Art verschaffte man sich Zugang zu einem Pkw in der Steubenstraße in 26123 Oldenburg, in der Zeit von Freitag, 15:30 Uhr, bis Sonntag, 08:00 Uhr. Es wurden jeweils abgelegte Wertgegenstände aus den Pkw entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden (1109762/1110972)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell