Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Bad Zwischenahn: DLRG rettet 3 Personen aus gekentertem Kanu***

Oldenburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 23. August 2023 gegen 20.50, ist es auf dem Zwischenahner Meer zu einem Bootsunfall gekommen. Drei männliche Personen (17, 18, 24 Jahre) sind mit einem Kanu auf das Zwischenahner Meer hinaus gefahren. In der Rostruper-Bucht ist das Kanu dann aus unbekannten Gründen gekentert. Zum Zeitpunkt der Kenterung war das Wasser des Meeres spiegelglatt, es herrschte Windstille. Die drei jungen Männer sind in das 22 Grad warme Wasser gefallen. Sie konnten sich noch am Kanu festhalten und schrien um Hilfe. Dieses haben Personen einer angrenzenden Appartementanlage wahrgenommen und Polizei, DLRG-Wasserrettungsdienst und Rettungsdienst verständigt. Der Wasserunfall passierte kurz vor Sonnenuntergang. Die drei Schiffbrüchigen waren glücklicherweise mit Rettungswesten ausgestattet. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen des DLRG-Wasserrettungsdienstes vom Zwischenahner Meer konnte Schlimmeres verhindert werden. Die drei jungen Männer trieben bereits seit mehr als 30 Minuten in der Rostruper-Bucht, bevor sie von Passanten bemerkt wurden. Beim Eintreffen des Motorrettungsbootes waren sie bereits sehr geschwächt. Die drei jungen Männer wurden durch den Rettungsdienst im Rettungswagen und in der DLRG-Station ambulant betreut. Alle drei Personen stammen nicht aus Bad Zwischenahn, sondern sind zu einer überbetrieblichen Ausbildung in einem Internat untergebracht gewesen. Auch das Kanu konnte unversehrt an die Internatsleitung ausgehändigt werden. Der Wasserrettungsdienst der DLRG für das Zwischenahner Meer ist über den Notruf 112 jederzeit erreichbar!

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell