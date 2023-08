Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überschlagen

Hattengehau (Wartburgkreis) (ots)

Ein 59-jähriger Fahrer eines Suzuki befuhr gestern Nachmittag die B250 von Hattengehau in Richtung Schnellmannshausen. Auf gerader Fahrbahn kam der Mann mit seinem Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Hang. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Der 59 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell