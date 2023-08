LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte gelangten widerrechtlich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Paulinzellaer Straße. Hier wurden mehrere Kellerabteile gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde unter anderem eine Mikrowelle. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 07. August, 16.00 Uhr und gestern, 13.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

mehr