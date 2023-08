LPI-GTH: Überladen

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte besprühten in der Zeit zwischen dem 07. August, 12.00 Uhr und gestern, 17.00 Uhr unter anderem eine Hausfassade in der Oehrenstöcker Landstraße mit schwarzer Farbe. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0207183/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr