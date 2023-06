Feuerwehr München

FW-M: Brand in Gaststätte (Obersendling)

München (ots)

Samstag, 17. Juni 2023, 11.35 Uhr

Hinterbrühl

Bei dem Brand einer Elektroverteilung ist heute ein erheblicher Schaden entstanden.

Mitarbeiter einer Gaststätte meldeten sich beim Notruf, dass eine Elektroverteilung in einem Schänkenbereich einer Gaststätte in Obersendling in Brand stehe.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München wurden bei ihrem Eintreffen am gemeldeten Ort sofort von den Mitarbeitern in die Lage eingewiesen. So konnte sofort ein Trupp unter Atemschutz mit einem CO2-Löscher zur betroffenen Verteilung und Löschmaßnahmen einleiten.

Parallel wurde ein C-Rohr aufgebaut, um weitere Löschmaßnahmen durchzuführen. So war bereits nach kurzer Zeit das Feuer gelöscht und umliegende Bereiche auf eine Brandausbreitung kontrolliert worden. Die Elektroverteilung wurde durch die Flammen komplett zerstört. In der Schänke hatte sich der tiefschwarze Rauch ausgebreitet und große Teile des Servicebereichs massiv verrußt. Der Brandrauch hatte sich auch in benachbarte Gebäudeteile ausgebreitet. Daher wurde in allen Gebäuden der Rauch mit Lüftungsgeräten beseitigt. Auch einige angrenzende Wohnungen wurden belüftet, in die der Rauch gezogen war.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden durch den Brand dürfte sich mindestens in einem hohen fünfstelligen Bereich befinden. Inwieweit der Brand Auswirkungen auf den Gaststättenbetrieb hat, kann von der Feuerwehr nicht abgeschätzt werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell