Polizei Aachen

POL-AC: Deutscher Botschafter Dr. Nunn zu Besuch im euregionalen Zentrum

Euregio Maas-Rhein (ots)

Am vergangenen Donnerstag (29.06.2023) besuchte der deutsche Botschafter in den Niederlanden Dr. Cyrill Jean Nunn und die Bundestagsabgeordnete Catarina Dos Santos-Wirtz das EPICC (Euregio Police Information & Cooperation Centre) in Kerkrade.

Das EPICC ist die erste, auf Dauer angelegte gemeinsame grenzüberschreitend besetzte Dienststelle in der Euregio-Maas-Rhein (EMR). Organisiert in der Niederländisch-Belgischen-Deutschen-Arbeitsgemeinschaft der Polizei (NeBeDeAGPol) wurde der Dienstbetrieb im Jahr 2005 in Heerlen aufgenommen, bevor die Dienststelle 2016 nach Kerkrade zog. Insgesamt arbeiten knapp 40 Bedienstete der Polizei aus Belgien, Deutschland und der Niederlande gemeinsam an trinational "zusammengeschobenen Schreibtischen". Dadurch wird eine besondere Vertrauensbasis geschaffen. Auf deutscher Seite versehen Bedienstete der Polizei Aachen, der Bundespolizei und des LKA/NRW ihren Dienst im EPICC.

Frau Dos Santos-Wirtz, die sich unter anderem mit den Angelegenheiten der Europäischen Union beschäftigt, war der unmittelbare Einblick in die Polizeiarbeit der drei Länder sehr wichtig. Herr Dr. Nunn bekräftigte, dass das EPICC eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität spielt.

Polizeipräsident Dirk Weinspach resümierte, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im EPICC maßgeblicher Bestandteil für professionelle Polizeiarbeit in der Euregio Maas-Rhein ist. Seit 2006 haben sich Arbeitsprozesse entwickelt, die dies- und jenseits der Grenze die Sicherheit in der Euregio erhöhen.

Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität ist eines der zentralen Ziele innerhalb der Europapolitik. Die NeBeDeAGPol und das EPICC leisten mit ihren Strukturen dazu einen wichtigen Beitrag. (th)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell