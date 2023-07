Polizei Aachen

POL-AC: Polizei stellt sechs gestohlene E-Bikes sicher

Eschweiler (ots)

Am späten Sonntagabend (02.07.2023) hat die Polizei gegen 23.35 Uhr sechs gestohlene E-Bikes in Eschweiler gefunden und sichergestellt.

Die Polizei wurde zuvor aufgrund eines Hinweises auf zwei Personen aufmerksam, die sich in der Wohnung in der Kambachstraße aufhielten. Die Hinweisgeberin gab den Beamten gegenüber an, dass sich in der Wohnung mehrere gestohlene E-Bikes befinden sollen.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung bestätigten sich diese Hinweise. Die Polizei entdeckte sechs - augenscheinlich zuvor gestohlene - E-Bikes, Fahrräder und Fahrradeinzelteile, die sichergestellt wurden. Die EG Bike wird nun im Rahmen der weiteren Bearbeitung versuchen, die ursprünglichen Besitzer zu ermitteln. Die Tatverdächtigen - 32 und 38 Jahre alt- wurden nach Sachverhaltsaufnahme und Identitätsfeststellung vor Ort entlassen.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. (lf)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell