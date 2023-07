Polizei Aachen

POL-AC: Brand in der Eifel - Feuer zerstört Scheune

Monschau (ots)

Bei einem Brand im Stadtteil Höfen ist am Samstagabend (1.7.2023) viel Sachschaden entstanden. Die Scheune in der Straße "Brath" wurde komplett zerstört. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer kurz vor 23 Uhr in der Scheune eines Bauernhofs, in der Heu gelagert war, ausgebrochen. Etwa eine Stunde später war es gelöscht. Die Tiere aus dem anliegenden Stall konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden ist hoch und wird nach bisherigen Erkenntnissen auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die B 258 musste bis Sonntagmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

