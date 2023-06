Polizei Aachen

POL-AC: Mann randaliert in der Innenstadt und verletzt Polizisten leicht

Aachen (ots)

Gestern Morgen (29.06.2023) gegen 06:00 Uhr kam es am Aachener Bushof zu einem Polizeieinsatz, weil ein 44-jähriger Mann dort Passanten beleidigte.

Der alkoholisierte Mann verhielt sich - Zeugenaussagen zufolge - verbal aggressiv, bedrängte und beleidigte Passanten. Auch die hinzugerufenen Polizisten konnten den Mann nicht beruhigen. Trotz mehrfacher Aufforderung kam er dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Die Beamten nahmen ihn schließlich in Gewahrsam. Dabei leistete der Mann Widerstand, sperrte sich gegen die Maßnahmen und trat um sich. Im Streifenwagen biss er einem Polizisten in die Hand und verursachte dadurch - trotz Einsatzhandschuhen - eine Prellung an der Mittelhand. Durch die Widerstandshandlungen des Mannes wurden drei der eingesetzten Polizisten leicht verletzt.

Der 44-Jährige aus Aachen wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach Entnahme einer Blutprobe und Aufnahme des Sachverhalts hatte er sich soweit beruhigen lassen, dass er anschließend um kurz vor 8 Uhr wieder entlassen wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Widerstands und Beleidigung gegen ihn.(lf/kg/sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell