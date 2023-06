POL-AC: Unfall in Eschweiler: Rollerfahrer missachtet Rotlicht und wird schwer verletzt

Eschweiler (ots) - Dank eines Zeugenhinweises ist die Kriminalpolizei Aachen auf ein Wohnhaus in der Straße Stich in Eschweiler aufmerksam geworden. Darin vermuteten Zeugen den Betrieb einer Marihuanaplantage. Zunächst lag der Fokus der Ermittlungen Anfang dieser Woche auf einem anderen Haus in derselben Straße. Anwohner hatten seit längerem intensiven ...

mehr