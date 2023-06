POL-AC: "PoliTour 2023" der Aachener Polizei bereits ausgebucht

Eschweiler (ots) - Ein 60-Jähriger ist gestern Nachmittag (25.06.23, 16.30 Uhr) unter der Brücke in der Gutenbergstraße von mehreren jungen Männern überfallen worden. Nachdem die Täter das Opfer zunächst in ein Gespräch verwickelt hatten, schlugen die Männer plötzlich unvermittelt zu und raubten dem 60-Jährigen das Bargeld aus seinem Portemonnaie. Nach der Tat flüchteten sie in Richtung Aachener Straße. Das ...

