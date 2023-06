Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Festnahmen nach Raub

Eschweiler (ots)

Ein 60-Jähriger ist gestern Nachmittag (25.06.23, 16.30 Uhr) unter der Brücke in der Gutenbergstraße von mehreren jungen Männern überfallen worden. Nachdem die Täter das Opfer zunächst in ein Gespräch verwickelt hatten, schlugen die Männer plötzlich unvermittelt zu und raubten dem 60-Jährigen das Bargeld aus seinem Portemonnaie. Nach der Tat flüchteten sie in Richtung Aachener Straße. Das Opfer wurde bei der Tat verletzt und musste medizinisch betreut werden. Mehrere Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Polizei.

Eine Streife konnte wenig später drei Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren in einem Schnellrestaurant in der Aachener Straße festnehmen. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Aachener Kripo hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. (am)

