POL-AC: Unbekannte überfallen Autofahrer - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots) - Ein 41-Jähriger ist in der Nacht (22.06.23) gegen 00.50 Uhr an der Krefelder Straße von zwei Männern beklaut worden. Die beiden Täter hatten das Opfer zunächst in ein Gespräch verwickelt und nach einer Zigarette gefragt. Was danach folgte, war die unter dem Begriff "Antanzen" bekannte Masche des Trickdiebstahls. Aus scheinbarem Dank für die Zigarettenspende wurde der 41-Jährige in den Arm genommen ...

