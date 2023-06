Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Festnahmen nach räuberischem Diebstahl

Aachen (ots)

Ein 41-Jähriger ist in der Nacht (22.06.23) gegen 00.50 Uhr an der Krefelder Straße von zwei Männern beklaut worden. Die beiden Täter hatten das Opfer zunächst in ein Gespräch verwickelt und nach einer Zigarette gefragt. Was danach folgte, war die unter dem Begriff "Antanzen" bekannte Masche des Trickdiebstahls. Aus scheinbarem Dank für die Zigarettenspende wurde der 41-Jährige in den Arm genommen und umtanzt. Kurz darauf stellte er fest, dass seine Geldbörse fehlt und verständigte die Polizei.

Zwei Streifen konnten die beiden 31 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen am Eulersweg stellen und festnehmen. Die Geldbörse wurde bei ihrer Durchsuchung gefunden. Beide Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten. (am)

