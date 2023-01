POL-OH: Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Verkehrsunfall mit einer Vielzahl an beteiligten Fahrzeugen Am Donnerstag (19.01.23) kam es gegen 12 Uhr auf der Schloßbergstraße in Alsfeld-Altenburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kamen mehrere Fahrzeuge bergab ins Rutschen und prallten, auf Höhe des dortigen Bahnübergangs, mit entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 157000 Euro.

Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal - Am Freitag, den 20.01.2023, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Am Zollhaus aus Richtung Röhrigshof kommend in Fahrtrichtung Vacha. In Höhe der Straße An der Flutbrücke musste der Fahrzeugführer seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

