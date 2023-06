POL-EU: Nachtrag zu Raub auf Seniorin: 1.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt

Kreispolizeibehörde Euskirchen

Die Polizei Euskirchen hat am heutigen Montag (5. Juni) in Zülpich Fahndungsplakate öffentlich ausgehangen und im Nahbereich Flyer in Briefkästen eingeworfen.

Hintergrund der Fahndungsaktion sind Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Raub auf eine Seniorin am 16. April in Zülpich.

Dort kam es wie berichtet (Presseportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5487762) zwischen 21.45 und 23 Uhr zu einem Raub in einem Einfamilienhaus.

Drei unbekannte Täter fesselten eine 81-jährige Frau mit Klebeband an einen Stuhl, bedrohten sie mit einem Messer und entwendeten Wertgegenstände sowie Bargeld aus den Wohnräumen.

Für Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen, lobt die Staatsanwaltschaft Bonn eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro aus.

Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 beziehungsweise 02251 / 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

