Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Apen/Augustfehn: Einbrecher suchen 3 Tatorte in der Gemeinde Apen auf und verursachen hohe Sachschäden+++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 24.08.2023 auf Freitag, 25.08.2023, ist es zu mehreren Einbrüchen in der Gemeinde Apen gekommen. Unbekannte Täter sind in drei unterschiedliche Objekte eingebrochen und haben diese teilweise stark verwüstet.

Der wohl größte Sachschaden ist bei einem Einbruch in das Schulgebäude der IGS in Apen/Augustfehn, Schulstraße 2, entstanden. Hier sind die Täter durch ein Toilettenfenster in das Gebäude eingedrungen. Fenster wurden eingeschlagen, Türen mit brachialer Gewalt aufgebrochen, Schränke durchsucht und die Räumlichkeiten verwüstet. Ob es zu Diebesgut gekommen ist kann beim jetzigen Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden.

Ein weiterer Einbruch hat sich bei der Maschinenbaufirma Brumund in Apen/Hengstforde, Hauptstraße 344, ereignet. Hier sind die Täter über ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten gelang. Beim jetzigen Stand der Ermittlungen ist noch nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt wurde.

Beim dritten Einbruch in dieser Nacht wurden die Räumlichkeiten der Firma VR-Automobile im Gewerbegebiet Apen, An der Wiek 54, durch unbekannte Täter aufgesucht. Auch hier haben sich die Täter durch das Einschlagen einer Glasscheibe Zutritt in das Gebäude verschafft. Die Täter haben eine Geldkassette mit Bargeld entwendet.

Ein Tatzusammenhang kann zwischen den Taten Maschinenbau Brumund und VR-Automobile angenommen werden.

Die Polizei Westerstede bittet in diesen drei Fällen um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu den jeweiligen Einbrüchen geben kann möge sich bitte an die Polizei Westerstede oder an jede andere Polizeidienststelle wenden: 04488/833-115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell