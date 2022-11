Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fahrkartenautomat mit Farbe beschmiert

Lollar (Landkreis Gießen) (ots)

Bislang Unbekannte haben am Bahnhaltepunkt in Friedelhausen den Fahrausweisautomaten am Bahnsteig 1 mit Farbe beschmiert und somit für den Betrieb unbrauchbar gemacht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Ein Bahnmitarbeiter entdeckte die Verunreinigung und meldete den Schaden dem Bundespolizeirevier Gießen.

Die Tatzeit kann auf den Zeitraum vom 3.11.22, 20:30 Uhr bis 4.11.22, 0:05 Uhr eingegrenzt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell