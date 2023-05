Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bahnhof Kiel - Zwei Haftbefehle in kürzester Zeit

Kiel (ots)

Am 30.05.2023 gingen der Bundespolizei in kürzester Zeit gleich zwei per Haftbefehl Gesuchte ins Netz. Für beide endete der Tag in der Justizvollzugsanstalt.

Gegen 20:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 24-jährigen Rumänen im Bahnhof Kiel. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Haftbefehl. Die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe hätte der Mann durch Zahlung eines Geldbetrages i. H. v. 600,- Euro abwenden können. Da er dies aber nicht konnte, ging es im Anschluss für voraussichtlich 60 Tage in die Justizvollzugsanstalt (JVA). Der nächste Fahndungserfolg sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Gegen 21:50 Uhr wurde die Bundespolizei zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft im Bahnhof gerufen. Dort traf die Streife auf eine 28-jährige Deutsche, die mutmaßlich Süßwaren stehlen wollte. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab einen weiteren Haftbefehl. Auch sie hätte die Vollstreckung der Freiheitsstrafe durch Zahlung von 700,- Euro abwenden können. Da sie dazu aber ebenfalls nicht in der Lage war, ging es für sie nach einer Strafanzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs für voraussichtlich 50 Tage in die JVA.

