Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Diebstahl eines e-Scooters Am Mittwoch, 27. September 2023 zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen eScooter, MAX sowie ein eScooter So Flow vom Fahrradstand bei der Oberschule in Garrel an der Schulstraße. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen. Garrel - Fahren ohne ...

