Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Hemmern - Zwei Verletzte

Rüthen (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 776. Ein 23-jähriger Mann aus Salzkotten befuhr die L 776 aus Büren kommend und beabsichtigte in Höhe des Einmündungsbereiches nach links in Richtung Rüthen abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der 23-Jährige nach eigenen Angaben einen von links kommenden Ford eines 58-jährigen Mannes aus Bad Berleburg. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der 58-Jährige und zwei in dem Ford befindliche Beifahrerinnen verletzt wurden. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Rüthen abgestreut. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn komplett gesperrt.(dk)

