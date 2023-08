Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Trio mit Schlagstock greift Männer an - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Drei Unbekannte haben am Montag (21. August 2023) gegen 22 Uhr im Kaiser-Friedrich-Hain an der Leyentalstraße zwei 19-Jährige bedroht und beraubt. Einer der Unbekannten hatte einen Teleskopschlagstock gezogen, von den beiden Geld verlangt und eine Tasche durchsucht. Danach flüchtete er mit seinen beiden Komplizen mit einer geringen Geldmenge und dem Personalausweis von einem der Opfer.

Die Täter sind 16 bis 18 Jahre alt und haben laut Zeugen ein südländisches Aussehen. Sie waren schlank und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer war schwarz gekleidet, trug eine Brille, hatte eine große Narbe rechts an Wange und Kinn und wurde Abdul genannt. Der zweite hatte schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Jeans und ein dunkles T-Shirt. Der dritte hatte kurze schwarze Haare, eine dunkle Hose, ein blaues T-Shirt und eine auffallend große Zahnlücke.

Bereits am Sonntag (20. August 2023) war auf der Feldstraße ein 44-Jähriger mit einem Teleskopschlagstock angegriffen worden. Gegen 17 Uhr hatte er sich in der dortigen Grünanlage aufgehalten, als drei junge Männer auf ihn zukamen, einer von ihnen den Schlagstock zückte und damit unvermittelt auf sein Opfer einschlug. Danach flüchtete das Trio Richtung Fütingsweg. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit Teil der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (206)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell