POL-KR: Drei Unfälle mit Radfahrern - ein Unfallverursacher flüchtig!

Am Donnerstag (17. August 2023) haben sich drei Unfälle mit radfahrenden Kindern beziehungsweise Jugendlichen ereignet, bei denen ein Kind schwer verletzt wurde.

Beim ersten Unfall um 7:50 Uhr befuhr ein 12-jähriges Mädchen den Fahrradweg der Kaiserswerther Straße in Richtung Lanker Straße. Am Ende des Radwegs wollte sie nach links auf die Lanker Straße abbiegen, stieß dort aber mit dem Wagen eines 49-Jährigen zusammen, der auf der Lanker Straße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs war. Die Schülerin fiel zu Boden und wurde leicht verletzt.

Gegen 12:50 Uhr fuhr ein 14-jähriger Krefelder auf dem Radweg der Alten Krefelder Straße in Richtung Uerdinger Straße. Vier Freunde begleiteten ihn, einer ebenfalls auf dem Fahrrad, die anderen zu Fuß. Ein Unbekannter kam ihnen auf einem Fahrrad entgegen. Auf der Höhe eines Parkplatzes stießen der 14-Jährige und der Unbekannte mit ihren Rädern zusammen. Dabei stürzte der Krefelder zu Boden, gab aber an, keinen Rettungswagen zu brauchen. Der Unbekannte hinterließ eine Handynummer, die sich später als falsch herausstellte, und entfernte sich vom Unfallort. Einige Zeit danach klagte der 14-Jährige über Übelkeit. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt nach dem unbekannten Radfahrer. Er ist circa 1,80 Meter groß, hat schwarze Haare und trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke und fuhr ein schwarzes Hollandrad. Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Radfahrer geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Beim dritten Unfall um 16 Uhr wurde ein 9-jähriger Junge auf der Dießemer Straße leicht verletzt. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad zwischen geparkten Autos von rechts auf die Fahrbahn. Ein 40-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Dießemer Straße zeitgleich in Richtung Uerdinger Straße und stieß mit dem Kind auf dem Rad zusammen. Beide Radfahrer stürzten zu Boden und wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

