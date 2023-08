Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zeugen stellen Ladendiebin

Krefeld (ots)

Die Mitarbeiterin eines Geschäfts und eine Passantin haben eine Ladendiebin festgehalten und der Polizei übergeben. Die 36-jährige Verdächtige hatte am Mittwoch (16. August 2023) zusammen mit einem Mann gegen 18:10 Uhr zwei Läden auf der Friedrichstraße betreten und in beiden Waren gestohlen. Als sie im zweiten Geschäft beim Diebstahl beobachtet wurde, wollten sie und ihr Begleiter die Flucht ergreifen. Während dem Mann die Flucht gelang, konnten die Ladenmitarbeiterin (37) und eine Passantin (42) die Frau festhalten und an die hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Der flüchtige Verdächtige ist rund 1,85 Meter groß. Er hat sehr kurze Haare und abstehende Ohren und trug einen kakifarbenen Pullover, eine schwarze Jogginghose und einen Sportbeutel von Adidas. Nach Angaben der Verdächtigen ist sein Vorname Eugen. Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

