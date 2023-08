Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Trickbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (15. August 2023) haben unbekannte Täter gleich zwei Mal mit einem Trickbetrug versucht, Geld und Wertgegenstände von Senioren zu erbeuten - einmal mit Erfolg.

Im ersten Vorfall zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr kontaktierten Unbekannte einen 88-jährigen Krefelder per Telefon. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und behauptete, dass sich in der Wohngegend des Mannes viele Menschen aufhalten würden, die einen suspekten Eindruck machten. Deswegen werde jetzt ein Kollege kommen und Geld und Schmuck sichern. Der Krefelder holte bei seiner Bank 3000 Euro ab und übergab diese und Schmuck im Wert einer vierstelligen Summe an einen vermeintlichen Polizisten, der dies bei ihm zu Hause abholte.

Der Tatort befindet sich zwischen Glindholzstraße und Rembertstraße.

Der unbekannte Mann ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat schwarzes, am Hinterkopf lichtes Haar, eine kräftige sportliche Statur und südländisches Aussehen. Er war mit einem Jeansoberteil, einer Jeanshose und einer Kappe, die er falsch herum aufgesetzt hatte, bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Im zweiten Vorfall riefen Unbekannte gegen 16:30 Uhr einen 84-jährigen Krefelder per Telefon an. Eine Frau gab sich als seine Tochter aus und sagte, dass sie für eine Kaution 480.000 Euro brauche. Der Senior bemerkte, dass es sich bei der Frau am Telefon nicht um seine Tochter handelte. Dennoch spielte er mit und behauptete, das Geld besorgen zu wollen, kontaktierte aber die Polizei. Letztlich erschienen die Täter nicht bei dem Krefelder. (200)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell