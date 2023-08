Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Krefeld und Kleve: Emmerich-Elten: Tote Frau an Feldweg gefunden

Krefeld (ots)

Am Montag (14. August 2023) gegen 9 Uhr hat ein Landwirt an einem Feldweg nahe der A 3 in Emmerich-Elten eine junge Frau gefunden. Notarzt und Rettungsdienst konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat eine Mordkommission, bestehend aus Kriminalbeamten aus Krefeld und Kleve, eingerichtet. Die Identität des Opfers steht noch nicht fest. Die Spurensicherung vor Ort dauert zurzeit noch an. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verdächtige Feststellungen im Bereich der Autobahnanschlussstelle Elten oder der Beeker Straße in Elten gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen: Telefonisch unter 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . Wegen der laufenden Ermittlungen bitten wir, von weiteren Presseanfragen abzusehen. (198)

