POL-KR: Mann klaut Sonnenbrille und schlägt bei Flucht die Ladentür gegen Mitarbeiter - Zeugen gesucht!

Krefeld (ots) - Gleich zweimal schalteten Zeugen am Freitag (11. August 2023) die Polizei ein, um alkoholisierte Autofahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Gegen 21.30 Uhr riefen Zeugen den Notruf und gaben an, dass ein Lkw-Fahrer in Schlangenlinien über die Sankt-Huberter-Straße fahre. Als die Beamten eintrafen, hatte der 31-Jährige seinen Lkw am Straßenrand abgestellt. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. ...

