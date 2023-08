Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Betrunken am Steuer: Zeugen informierten die Polizei

Krefeld (ots)

Gleich zweimal schalteten Zeugen am Freitag (11. August 2023) die Polizei ein, um alkoholisierte Autofahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Gegen 21.30 Uhr riefen Zeugen den Notruf und gaben an, dass ein Lkw-Fahrer in Schlangenlinien über die Sankt-Huberter-Straße fahre. Als die Beamten eintrafen, hatte der 31-Jährige seinen Lkw am Straßenrand abgestellt. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen.

Gegen 23.15 Uhr wollte ein 37-Jähriger nach seinem Aufenthalt an einer Tankstelle auf der Traarer Straße in ein Auto steigen und losfahren. Da er einen stark alkoholisierten Eindruck machte, hielt ein Mitarbeiter der Tankstelle ihn auf und rief die Polizei. Der Autofahrer hat keine gültige Fahrerlaubnis und steht im Verdacht, bereits betrunken bis zur Tankstelle gefahren zu sein.

Nachdem bei beiden Männern der Alkoholvortest positiv verlaufen war, wurde in beiden Fällen eine Blutprobe angeordnet. Sie erwartet ein Strafverfahren.

(195)

