POL-KR: Hüls: Unbekannte klauen Anhänger mit Jetskis - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Donnerstag (10. August 2023) hat sich gegen 14 Uhr ein 75-jähriger Mann den Arm in der Tür einer Straßenbahn eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der Mann wollte am Hauptbahnhof in die Straßenbahnlinie 042 einsteigen. Die Türen der Straßenbahn schlossen sich und der Mann steckte seinen Arm mit Tasche dazwischen. Die Fahrerin der Straßenbahn ...

