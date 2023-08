POL-KR: Polizei ermittelt betrunkenen Rollerfahrer nach Verfolgungsfahrt

Krefeld (ots) - Ein Mann hat sich im Kaiser-Wilhelm-Park an der Westparkstraße einer Frau in unsittlicher Weise gezeigt und ist danach geflüchtet. Die 45-Jährige joggte am Donnerstag (10. August 2023) gegen 9.40 Uhr im Park, flüchtete beim Anblick des Mannes auf einer großen Wiese und bat einen Zeugen um Hilfe. Beide sahen dann, dass der Täter in Richtung "Neuer ...

mehr