POL-KR: Ehrung für Zivilcourage der Stadt und der Polizei im Rathaus-Foyer - Zwölf Männer und Frauen wurden für ihren Mut und ihr Eingreifen geehrt

Ehrung für Zivilcourage der Stadt und der Polizei im Rathaus-Foyer - Zwölf Männer und Frauen wurden für ihren Mut und ihr Eingreifen geehrt

Es gehört schon lange zur gemeinsamen Tradition der Krefelder Polizei und der Krefelder Stadtverwaltung: Einmal im Jahr ehren die Polizeipräsidentin und der Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Verein "Weisser Ring" und der "Gesellschaft Bürger und Polizei" Menschen, die in Krefeld im letzten Jahr besondere Zivilcourage bewiesen haben. Am Donnerstag, den 10. August, wurden insgesamt zwölf Männer und Frauen für ihren Mut und für ihr Eingreifen im Krefelder Rathaus-Foyer ausgezeichnet.

"Der Begriff Zivilcourage steht für so viele starke Eigenschaften. Zum Beispiel für den Mut, für Schwächere einzutreten und nicht wegzuschauen, wenn Ungerechtigkeit geschieht", sagte der Oberbürgermeister Frank Meyer zur Begrüßung der Gäste. "Dass dieser Alltagsmut kein Alter, kein Geschlecht, keine bestimmte berufliche Bildung oder kulturelle Herkunft erfordert, wird durch die Vielfalt der Menschen bewiesen, die wir heute auszeichnen."

Geehrt wurden zum Beispiel Cathy Cuber, Andre Rohleder, Charleen Heinz und Lauralei Schweren-Carnell. Mit gerade einmal 15 und 16 Jahren griffen die vier Schüler ein, als eine Frau auf dem Hülser Markt sexuell belästigt und zu Boden geworfen wurde. Die Krefelder gingen dazwischen und riefen die Polizei.

Ehrenhaften Einsatz hat auch Marcel Beser im vergangenen Sommer gezeigt. Als er mit seiner Tochter auf der Blumenstraße in der Krefelder Innenstadt unterwegs war, bemerkte er ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Er zögerte keinen Moment und trat die Hauseingangstür ein. Koordiniert lief er alle Wohnungen ab. Im Dachgeschoss lebt die Hauseigentümerin, sie ist stark geheingeschränkt. Obwohl es im Erdgeschoss schon lichterloh brannte, hatte sie noch nichts von dem Feuer bemerkt. Beser klopfte so lange gegen ihre Türe, bis sie endlich öffnete. Unbeschädigt konnte sie mit ihrem Treppenlift noch aus dem Dachgeschoss den Weg ins Freie finden. Alle Beteiligten waren sich sicher: Hätte der 46-Jährige nicht so geistesgegenwärtig reagiert, wäre sie wohlmöglich - auch aufgrund ihrer Geheinschränkung - nicht mehr sicher aus dem Brandhaus herausgekommen.

Einen Brand meldete auch Matthias Hauser, als er im Oktober in Traar unterwegs war. Dichter weißer Rauch strömte aus dem Schornstein eines Wohnhauses. Er klingelte Sturm und weckte somit das dort lebende Ehepaar, das einen Mittagsschlaf gemacht hatte. Dadurch bewahrte er sie vor schwerwiegenden Folgen.

"Es sind bewegende Geschichten, die berühren und die zum Nachdenken anregen. Das Einschreiten von Ihnen, die Sie heute hier geehrt werden, war Zivilcourage in Reinform: eine demokratische Tugend, die sich am Gemeinwohl orientiert", sagte auch Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck in ihrer Ansprache. "Sie haben sich für Menschen eingesetzt, die Sie überhaupt nicht kannten. Zu denen Sie keinerlei Bindung hatten. Damit sind Sie Vorbild - auch für mich persönlich."

Mit einem Video vorgestellt wurde der Einsatz des Krefelder Taxifahrers Adriano Franco. Als er im vergangenen Jahr in Oppum am Bromeledonk mit seinem Taxi hielt, entwickelte sich der Tag überraschend in eine andere Richtung: Durch besondere Aufmerksamkeit und schnelles Einschreiten bewahrte er eine 91-Jährige vor dem Enkeltrick und davor, 23.000 Euro zu verlieren.

Besonders aufmerksam waren auch Ersin Cuha und Ralf Thelen. Frühmorgens beobachtete einer der Geehrten ungewöhnliche Bewegungen auf einem benachbarten Tankstellengrundstück. Als die Scheibe des Tankstellenhäuschens eingeschlagen wurde, reagierte er blitzschnell und bat in der benachbarten Autowerkstatt um Hilfe. Gemeinsam stellten Cuha und Thelen den Einbrecher und konnten ihn - obwohl er sich wehrte - bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Für die Ehrung zweier Polizeibeamten war am Donnerstagabend auch Feuerwehr-Leiter Andreas Klos ins Rathaus-Foyer gekommen. Lukas Viga und Lukas Nacke waren im Streifendienst, als ihnen an der Siempelkampstraße eine bewusstlose Person gemeldet wurde. Die Polizisten begannen mit Erste-Hilfemaßnahmen und stellten hierbei einen Herz-Kreislauf-Stillstand fest. Sie führten eine Laienanimation mit Hilfe eines Defibrillators durch. Das rettete dem 57-Jährigen das Leben.

Nicht anwesend war Hans-Georg Holzweißig, der aus seiner Heimat in Nidderau in Hessen im August letztens Jahres in Krefeld zu Besuch war. Auf der Hochstraße war er Zeuge, als ein Ladendieb 1.000 Euro Bargeld aus der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts stahl. Als der Dieb die Verkäuferin attackierte, hielt der 74-Jährige den Täter von hinten an beiden Armen bis zum Eintreffen der Polizei fest, obwohl sich dieser mit Schlägen und Tritten zu befreien versuchte. Der Ladendieb wurde inzwischen zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Hans-Georg Holzweißig wird eine Urkunde für seinen besonderen Einsatz nach Hessen geschickt.

Die Ehrung im Rathaus-Foyer wurde wie schon im vergangenen Jahr durch die Jazz-Rock-Pop-Band des Landespolizeiorchesters NRW begleitet. Die Band samt Sängerin Ciara Ehren verlieh den vorgestellten Fällen den entsprechenden Soundtrack. (194)

