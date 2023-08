Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbruchsversuche auf der Siemensstraße: Mann mit Kronen-Tattoo gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Dienstag (15. August 2023) haben zwei Männer versucht, mehrere Haustüren auf der Siemensstraße aufzuhebeln. Gegen 2:30 Uhr haben sie sich an sechs Hauseingängen zu schaffen gemacht, nachdem sie zu Fuß über die Ritterstraße auf die Siemensstraße gekommen waren. Ein Mann hat sich mit einer Taschenlampe am Torbogen Richtung Nernstraße aufgehalten, während der andere die Einbruchsversuche unternahm. Anschließend entfernte letzterer sich Richtung Fütingsweg. Er ist 30 bis 40 Jahre alt, hat helles, teils lichtes Haar und das Tattoo einer Krone an der rechten Halsseite. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke mit hellen Ärmeln und weiße Turnschuhe.

Auch auf der Nernstraße gab es zwischen Montag, dem 15. August, 19:15 Uhr, und dem darauffolgenden Tag bis 11:30 Uhr einen Einbruchsversuch. Möglicherweise steht diese Tat mit denen auf der Siemensstraße in Zusammenhang.

Hinweise, auch von möglicherweise weiteren Betroffenen, bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (201)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell