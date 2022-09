Coesfeld (ots) - An dem Ford Mustang eines 28-Jährigen aus Schwerte montierten bislang unbekannte Täter alle vier Räder samt Felgen ab und entwendeten sie. Das Auto parkte in der Zeit von 05.09.2022, 22.00 Uhr, bis 06.09.2022, 19.30 Uhr, auf dem Pendlerparkplatz an der B474 in Dülmen. Der 28-Jährige fand sein Auto auf vier Kanthölzern aufgebockt vor und alarmierte die Polizei. Hinweise bitte an die Polizei in ...

