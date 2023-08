POL-KR: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub auf der Neukirchener Straße

Krefeld (ots) - In der Nacht auf Dienstag (15. August 2023) haben zwei Männer versucht, mehrere Haustüren auf der Siemensstraße aufzuhebeln. Gegen 2:30 Uhr haben sie sich an sechs Hauseingängen zu schaffen gemacht, nachdem sie zu Fuß über die Ritterstraße auf die Siemensstraße gekommen waren. Ein Mann hat sich mit einer Taschenlampe am Torbogen Richtung ...

