Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fußgänger angefahren - Autofahrer flüchtig

Cuxhaven (ots)

Fußgänger angefahren - Autofahrer flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven. Gestern Nachmittag, 02.03.23, gegen 14.30 Uhr, wurde ein 38-jähriger Fußgänger beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in der Werner-Kammann-Straße leicht verletzt. Der Unfallverursacher, ein Autofahrer, flüchtete von der Unfallstelle. Der Fußgänger wollte den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Werner-Kammann-Straße / Rathausstraße überqueren. Aus der Rathausstraße bog ein PKW-Fahrer nach links in die Werner-Kammann-Straße ab. Der Autofahrer hielt nicht am Fußgängerüberweg an, um dem 38-jährigen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger zum Glück nur leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem PKW handelte es sich um eine dunkle Limousine mit Cuxhavener Kennzeichen. Der Fahrer soll ein Mann mittleren Alters mit blonden Haaren gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04721-5730 zu melden.

