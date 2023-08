Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: E-Scooter geraubt

Krefeld (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Samstagabend (19. August 2023) einen 17-Jährigen überfallen und ihm seinen E-Scooter geraubt.

Der Krefelder war gegen 20:50 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem nördlichen Gehweg der St.-Töniser Straße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Schicksbaum unterwegs. Plötzlich stiegen 15 bis 20 Jugendliche aus der Straßenbahn aus, rannten auf den Krefelder zu und zogen ihn von dem E-Scooter weg. Als er hinfiel, traten und schlugen mehrere Personen auf den am Boden Liegenden ein. Anschließend flüchteten sie mit dem E-Scooter. Die Jugendlichen waren 16 bis 18 Jahre alt. Alle hatten dunkle Haare. Der Haupttäter trug eine Gucci-Cap und hatte lange dunkle Locken. Hinweise an die Polizei Krefeld unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (205)

