LPI-NDH: Schafe auf der Fahrbahn

Sambach (ots) - Einen dicken Fisch am Haken zu haben glaubte ein Angler am Sonntag. Aus dem Stausee bei Mühlhausen zog er jedoch kein Tier an Land, sondern einen sperrigen, metallischen Gegenstand. Bei genauerer Betrachtung handelte es sich um eine stark verrostetes Schusswaffe. Die korrodierte Maschinenpistole wurde sichergestellt und zur weiteren Prüfung an die Waffenbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises übergeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

